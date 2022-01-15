Фото: Вячеслав Коваленко

Орловцы 15 января могут вакцинироваться во всех районах города. Публикуем график прививочных пунктов.

В Северном районе медики примут с 9.00 до 16.00 в администрации Северного района, на Московском шоссе, до 137, на первом этаже.

В Заводском районе в то же время будет функционировать прививочный пункт в здании автовокзала на втором этаже, на улице Автовокзальной, 1.

Каждый день с 12:00 до 19:00 орловцев принимают на первом этаже ТМК «ГРИНН».

С 9:00 до 20:00 компонент можно получить на первом этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1.

В это же время получить защиту от новой коронавирусной инфекции можно в пункте вакцинации в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ на Каменской площади, 1.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.