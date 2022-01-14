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Общество14 января 2022 19:44

Небольшой мороз, снег и сильный ветер ожидаются в Орле на выходных

Публикуем прогноз погоды в Орле на 15-16 января
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На выходных в Орле ожидается небольшой мороз, снег и сильный ветер. Публикуем прогноз погоды на 15-16 января.

Как сообщает Росгидрометцентр, оттепель отступит и ей на смену придет мороз. В субботу 15 января на термометрах -3..-2 градуса. Ветер 10 м/с с северо-запада с сильными порывами. Облачно, ночью и днем небольшой снег. Небо затянуто облаками. Давление низкое, на уровне 729 мм рт.ст.

В воскресенье 16 января холоднее: -5..-3, пасмурно, небольшой снег. Давление поднимется до 741 мм рт.ст., ветер немного утихнет, направление северо-западное.

На будущей неделе, по предварительному прогнозу, минусовая температура будет сменяться оттепелью.