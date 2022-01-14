Новогодняя ярмарка в Орле работает последние выходные

Ярмарка работает последние выходные Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новогодняя ярмарка в Орле завершает свою работу. Павильоны в центре города отработают последние выходные и 16 января закроются до декабря.

В павильонах-избушках можно купить сувениры от орловских мастеров, а также перекусить и выпить горячие напитки. В точках, открытых известными городскими кафе, готовят шашлык, пиццу, люля, чай.

Режим работы торговых павильонов – в будние дни с 16.00 до 20.00, а в выходные – с 12.00 до 21.00.

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