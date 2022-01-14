Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 14:35

Новогодняя ярмарка в Орле работает последние выходные

Павильоны с сувенирами и угощениями завершат работу 16 января
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ярмарка работает последние выходные

Ярмарка работает последние выходные

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новогодняя ярмарка в Орле завершает свою работу. Павильоны в центре города отработают последние выходные и 16 января закроются до декабря.

В павильонах-избушках можно купить сувениры от орловских мастеров, а также перекусить и выпить горячие напитки. В точках, открытых известными городскими кафе, готовят шашлык, пиццу, люля, чай.

Режим работы торговых павильонов – в будние дни с 16.00 до 20.00, а в выходные – с 12.00 до 21.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Питерский джаз, ледовые катания, выставка работ народных умельцев, зажигательный комедийный спектакль - выбирайте, как провести выходные. Мы собрали для вас самые интересные события в афишу.