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В Орловской области возбуждено уголовное дело против номинального директора. Местный житель зарегистрировал юридическое лицо и не занимался предпринимательской деятельностью.

Следственные органы возбудили уголовное дело против 21-летнего орловца, который подозревается в незаконном использовании документов для создания юридического лица.

По версии следствия, в январе текущего года местный житель обратился в соответствующий орган с заявлением о регистрации юридического лица. Об этом попросил молодого человека его знакомый, вручив ему денежное вознаграждение. Такая информация опубликована пресс-службой Следственного комитета РФ по Орловской области.

– При этом, злоумышленник не имел цели управления указанным юридическим лицом, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данной организации никогда не осуществлял, обществом не управлял, то есть фактически являлся подставным лицом, – объяснили в пресс-службе.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия по уголовному делу, направленные на сбор доказательств. В ближайшее время запланировано предъявление обвинения.