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Здоровье14 января 2022 12:18

В Орловской области за последние сутки 3 человека умерло от коронавируса

182 заразилось, 42 выздоровело
Сергей Силаев
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Фото с сайта «стопкоронавирус.рф»

Фото с сайта «стопкоронавирус.рф»

В Орловской области за последние сутки 3 человека умерло от коронавируса. 182 заразилось, 42 выздоровело. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Заболеваемость начала ползти вверх. Количество заболевших на сегодняшний день превысило вчерашние показатели на 35. Общее количество случаев заражения в регионе – 72 032.

Выздоровело орловцев гораздо меньше, чем заболело. 42 закрытых больничных за сутки. Общее число выздоровевших – 67 396.

Умерло 3 человека за последние сутки. Общее число жертв коронавируса в Орловской области – 1 571.