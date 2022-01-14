В Орле на улице Бурова горела квартира

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на улице Бурова загорелась квартира. В помещении выгорел потолок и предметы интерьера.

Накануне, около 16.40, на пульт спасателей поступил вызов. Загорелась двухкомнатная квартира на улице Бурова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели выехали на место и устранили возгорание. В результате пожара выгорел натяжной потолок, площадью 17 квадратных метров, а также предметы интерьера. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.