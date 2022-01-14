Корпорация развития Орловской области вступила в Ассоциацию кластеров, технопарков и особых экономических зон России

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Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России (АКИТ РФ) оказывает влияние на реализацию национальных проектов, инвестиционной и промышленной политики страны. В ней сейчас представлено около 70 процентов субъектов РФ.

Своим партнерам Ассоциация стремится обеспечить конкурентное преимущество при реализации инвестиционной и промышленной политики, способствует их опережающему развитию, используя для этого лучшую мировую и российскую практику и адаптируя ее под каждый реализуемый проект.

«Для нашей Корпорации Ассоциация – это важная экспертно-аналитическая площадка. Такая экспертиза поможет нам в практической работе в регионе. В частности, в выявлении новых точек роста, поиске и отборе перспективных инвестиционных ниш и проектов, привлечении бизнеса для реализации данных проектов», - прокомментировал вступление в АКИТ РФ генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин.

Напомним, что в декабре директор АКИТ РФ Андрей Шпиленко сообщил, что на основе экспертного анализа ОЭЗ «Орел» вошла в ТОП-5 наиболее динамично развивающихся площадок, которым не более трех лет.