Андрей Клычков принял участие в хоккейном матче

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Андрей Клычков принял участие в хоккейном товарищеском матче. Состязание состоялось на катке площади Ленина.

Накануне Старого Нового года глава региона сыграл товарищеский хоккейный матч с коллегами из ведомств. Игра состоялась вечером, в 22.30. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

– Результат здесь не главное, самое важное – командная игра, яркие эмоции и заряд бодрости, которые удалось получить этим вечером, – подчеркнул Клычков.

Губернатор поблагодарил участников матча за игру, а болельщиков – за поддержку. Также он поздравил орловцев со Старым Новым Годом, пожелав семейного тепла, благополучия и здоровья.