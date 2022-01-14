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Общество14 января 2022 11:19

Андрей Клычков принял участие в хоккейном матче

Состязание состоялось на катке площади Ленина
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Андрей Клычков принял участие в хоккейном товарищеском матче. Состязание состоялось на катке площади Ленина.

Накануне Старого Нового года глава региона сыграл товарищеский хоккейный матч с коллегами из ведомств. Игра состоялась вечером, в 22.30. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

– Результат здесь не главное, самое важное – командная игра, яркие эмоции и заряд бодрости, которые удалось получить этим вечером, – подчеркнул Клычков.

Губернатор поблагодарил участников матча за игру, а болельщиков – за поддержку. Также он поздравил орловцев со Старым Новым Годом, пожелав семейного тепла, благополучия и здоровья.