Житель Орловского района 3 января ушел из дома и не вернулся

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В Орловской области на длинных январских выходных без вести пропал 51-летний мужчина. Юрий Ставцев 3 января вышел из дома и не вернулся.

Мужчина проживает в Орловском районе. В начале январских выходных он покинул дом и с тех пор его близким о нем ничего не известно. Юрия Ставцев разыскивают полицейские и волонтеры. Предположительно, он может находиться в селе Становой Колодезь, деревне Ивановское, селе Калинино Орловского района.

Приметы мужчины: на вид 55 лет, рост 174 см, худощавый, светло-русые короткие волосы, голубые глаза. На верхней челюсти два зуба из желтого металла. Когда мужчина уходил, он бы одет куртку черного с красным цвета, синие джинсы, черные туфли. С собой у него был красный рюкзак, военный билет на его имя кнопочный телефон черного цвета.

Полицейские просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, сообщить в районный отдел полиции по телефонам: 8(4862) 41 61 09, 41 00 02, 41 65 16. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.