ФОТО: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области 90% сотрудников социального сектора вакцинировано от коронавируса. Об этом рассказала руководитель Департамента социальной защиты Орловской области Ирина Гаврилина на заседании регионального оперативного штаба.

– 90% сотрудников учреждений социального обслуживания населения вакцинировано, это 4271 человек и 13% сотрудников ревакцинировано. Продолжается процесс вакцинации против гриппа, привито 96,5% проживающих в учреждениях социального обслуживания. В режиме закрытых смен функционирует «Детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками, – сообщила Ирина Гаврилина.

Также о ситуации с вакцинацией доложил начальник Управления физической культуры и спорта Алексей Берестов. Он рассказал, что в подведомственных учреждениях от коронавируса привито 92,8% сотрудников. Помимо этого, проводится регулярная уборка тренировочных помещений с использованием дезинфицирующих средств.