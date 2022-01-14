Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле за ночь вывезли более 4 тысяч кубометров снега. 87 единиц техники совершили 222 рейса.

За прошедшую ночь техника привезла 4 255,1 кубометров снега на площадку для складирования. Утром на городские улицы вышли 29 уборочных машин. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Всего работают девять тракторов с разного рода насадками, восемь комбинированных дорожных машин, пять фронтальных погрузчиков, четыре самосвала, три компрессора, предназначенных для ямочного ремонта литым асфальтом, и валочно-пакетирующая машина, – рассказали в пресс-службе мэрии Орла.