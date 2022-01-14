Орловский губернатор поделился трогательным снимком в честь первого дня рождения дочки

Дочери орловского губернатора исполнился год. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

Орловский губернатор Андрей Клычков в соцсетях поделился трогательным снимком в честь дня рождения дочери. Малышке Любови, младшему ребенку и единственной дочке в семье Клычковых, 14 января исполнился один год.

В инстаграме и Вконтакте глава региона опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с супругой и дочерью на фоне зимнего пейзажа. Малышку держит на руках мама Валерия, а глава семейства обнимает жену и дочь.

- Такая маленькая, но очень важная ступень в жизни пройдена: первые открытия, первые шаги и первые слова. Все меньше ей хочется быть на руках, и все больше своими маленькими пальчиками и озорными глазками она тянется познавать окружающий мир, - поделился Андрей Клычков.

И пожелал орловцам, чтобы все дети росли здоровыми и счастливыми.