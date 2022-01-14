Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области названы лучшие школы 2021 года. Победители получат грамоты Губернатора и Департамента образования.

В регионе подвели итоги конкурса «Школа года Орловской области». Андрей Клычков подписал соответствующий указ. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

В номинации «Городская школа» победу одержала Ливенская Гимназия. Призеры – лицей №1 имени М.В. Ломоносова города Орла и средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля.

Победителем в номинации «Сельская школа» стала Жилинская средняя общеобразовательная школа Орловского района. Призеры – Губкинская средняя общеобразовательная школа из Малоархангельского района и Черемошенская основная общеобразовательная школа Мценского района.

Победители получат почетные грамоты Губернатора области, а призеры – награды областного Департамента образования.