В Орловской прокуратуре отпраздновали 300-летие ведомства

В прокуратуре отпраздновали 300-летие ведомства

В прокуратуре Орловской области отпраздновали 300-летие ведомства. В честь круглой даты состоялось торжественное мероприятие.

Поздравить работников орловской прокуратуры и ее главу Владислава Малкина пришли первые лица области, руководители различных ведомств. Прокурор поблагодарил за службу сотрудников и ветеранов, рассказал об основных итогах деятельности ведомства в 2021 году. Работники получили награды.

- Владислав Малкин подчеркнул, что в дальнейшем органы прокуратуры региона будут принципиально отстаивать права и законные интересы граждан, общества и государства, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ЗНАЙ!

Трехсотлетний юбилей прокуратура РФ отпраздновала 12 января. В 1722 году ведомство было учреждено приказом Петра I. Главной задачей царь ставил «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».