На Выгонке в Орле маршрутка сбила пешехода

В Орле "ПАЗ" сбил пешехода Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле маршрутный автобус сбил пешехода. Пожилой мужчина попал под колеса "ПАЗа" прямо на переходе.

ДТП случилось в утреннее время 13 января. Маршрутка поворачивала с Паровозной улицы налево, в Южный переулок. В это время проезжую часть пересекал мужчина, он шел по зебре слева направо по ходу движения автобуса. "ПАЗ" сбил его.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошлые сутки на дорогах региона полицейские зафиксировали 20 ДТП, из них 4 с пострадавшими.