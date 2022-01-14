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Орловцы 14 января могут вакцинироваться во всех районах города. Публикуем график прививочных пунктов.

С 9:00 до 20:00 Вакцина имеется и на первом этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1. Прививки делают с 9.00 до 20.00.

В это же время получить компонент от новой коронавирусной инфекции можно в пункте вакцинации в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ на Каменской площади, 1.

Каждый день с 12:00 до 19:00 орловцев принимают на первом этаже ТМК «ГРИНН».

В Железнодорожном районе с 10.00 до 14.00 можно привиться от новой коронавирусной инфекции в поликлинике «РЖД-Медицина», на втором этаже, в кабинете 29 на улице 3-ей Курской, 56, а также в мобильном пункте, расположенном в торговом центре «Европа» на улице Московской, 67.

В Северном районе города с 12:00 до 19:00 орловцы могут делать прививку в пункте вакцинации в администрации Северного района на Московском шоссе, дом 137, на первом этаже.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.