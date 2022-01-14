Пожаловаться на уборку дворов в Орле можно в чат-бот

Пожаловаться на некачественную уборку от снега и льда можно в чат-бот Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мэрия Орла запустила чат-бот, в который горожане могут пожаловаться на некачественную уборку дворов. Жалобы с указанием проблемных адресов принимаются в телеграме.

В чат-бот орловцы могут сообщить о том, как управляющие компании справляются со своими обязанностями.

- Заявителю нужно написать свой адрес и оценить состояние дорог и пешеходных дорожек во дворе, степень и качество их уборки, качество обработки от гололеда специальной смесью, наличие сосулек. Желательно приложить подтверждающие фотографии, - пояснили в пресс-службе мэрии Орла.

Жалобы поступят напрямую в администрацию города. Ситуацию оценят и, если УК действительно плохо убирает двор, примут необходимые меры. Кстати, пожаловаться можно на некачественную уборку любого двора, не только своего.

Чат-бот доступен по ссылке.