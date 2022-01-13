Энергетики филиала «Россети Центр» - «Орелэнерго» переведены в режим повышенной готовности из-за циклона «Эльза»

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В связи с прохождением атлантического циклона «Эльза», который принесёт ухудшение погодных условий (сильный снегопад с мокрыми осадками, ветер порывами до 20 м/с, снежные заносы, на дорогах гололедица), энергетики филиала «Орелэнерго» переведены в режим повышенной готовности (РПГ), предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

В филиале работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал.

К оперативному реагированию готовы 96 бригад, 312 человек и 139 единиц техники. Все бригады укомплектованы высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Также в распоряжении филиала находятся 47 резервных источников электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.