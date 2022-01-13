Фотокорреспондента орловской "Комсомолки" наградил губернатор

Фотокорреспондент орловской "Комсомолки" Вячеслав Коваленко получил благодарность губернатора

13 января профессиональный праздник отмечают журналисты. В День российской печати в Правительства Орловской области состоялось награждение представителей СМИ. В числе получивших благодарность от губернатора - фотокорресподент орловской "Комсомолки" Вячеслав Коваленко.

Благодарность Вячеслав Коваленко получил от Андрея Клычкова за многолетнюю работу в СМИ, активно участие в освещении процессов социально-экономического и культурного развития Орловской области.

Вячеслав сотрудничает с орловской редакцией "Комсомольской правды" с 2014 года. Праздники и ЧП, митинги и концерты, важные события в жизни города, персоны и прекрасные виды Орла - за годы работы фотокорреспондент сделал тысячи снимков.

Всего сегодня было вручено 40 наград журналистам.