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В Орловской области зафиксировано 2 случая заболевания «омикрон» штаммом коронавируса. Об этом 13 января сообщил глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев на заседании регионального оперативного штаба.

Штамм коронавируса «омикрон» обнаружен у двух человек, прибывших из Нигерии. Проведен комплекс противоэпидемических мероприятий: изоляция заболевших и контактных лиц, медицинское наблюдение и обследование. Среди контактных лиц случаев инфицирование не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

– Александр Румянцев также сообщил, что на первой неделе 2022 года в регионе отмечалось снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 28,3% по сравнению с предшествующей неделей, в то же время среднесуточные показатели заболеваемости оставались выше средних показателей по Российской Федерации, – отметили в пресс-службе.

Снижение заболеваемости объясняется разобщением коллективов во время каникул и снижением объема тестирования. На 13 января коэффициент распространения коронавируса (Rt) – 1,15.