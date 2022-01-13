Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области Пенсионный фонд сменил телефоны. Изменения вступили в силу 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе ОПФР России по Орловской области.

Страхователи из Должанского, Колпнянского, Ливенского района и города Ливны, теперь могут позвонить по следующим номерам:

8(48677) 7-74-40, 7-74-41, 7-74-41.

Страхователи, зарегистрированные в Болховском, Новосильском, Корсаковском, Мценском районе и Мценске, могут позвонить по телефонам:

8(48646) 7-53-18, 7-53-19, 7-52-20.

Специалисты работают с понедельника по четверг 9.00 до 18.00, а в пятницу с 9.00 до 16.45.