Бизнесмен из Орла предложил за свой счет возить людей из глубинки в больницы

Олег Карпиков готов взять на себя расходы для помощи нуждающимся в транспортировке пациентам Фото: Архив "КП"

Бизнесмен из Орла предложил за свой счет возить людей из села в больницы. Предприниматель и меценат Олег Карпиков готов компенсировать затраты на дорогу из деревень до медицинских учреждений.

Готовность оказать помощь известный орловский бизнесмен выказал после того, как в глубинке не дождавшись "скорой" от инсульта скончалась женщина. Олег Карпиков вышел с инициативой организовать некую добровольную службу, которая будет доставлять пациентов в больницы в случае экстренной необходимости. Все расходы меценат готов взять на себя.

По словам бизнесмена, если идею удастся воплотить в жизнь, то в дальнейшем, возможно, чиновники и депутаты обратят внимание на такой положительный опыт и средства удастся выделять уже официально из бюджета.