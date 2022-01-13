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В Орловской области ищут трактористов и водителей на зарплату в 100 тысяч рублей. В базе вакансий региона есть больше 8 тысяч предложений о трудоустройстве.

– В Мценском, Залегощенском, Корсаковском и других районах нашего региона требуются агрономы. Зарплата варьируется от 13,5 тыс. до 60 тыс. рублей. На рынке труда около 300 вакансий водителей с зарплатой от минимальной до 85 тыс. рублей, много вакансий инженеров разной специализации, дорожных рабочих, – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Самые востребованные профессии: врачи и медсестры, фельдшеры менеджеры, бухгалтеры. Помимо этого, требуются продавцы, кассиры, воспитатели, швеи, повара, слесари, электромонтеры. Также есть вакансии охранников, контролеров и операторов.

Вакансии в Орловской области можно посмотреть на сайте «Работа в России» и портале Управления труда и занятости.