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Происшествия13 января 2022 11:00

В Орле полицейские задержали похитителей металла

Двое мужчин проникли в чужой гараж и вывезли награбленное на машине
Сергей Силаев
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Фото: СУПОНЕВА Ольга

Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орле полицейские задержали похитителей металла. Двое мужчин проникли в чужой гараж и вывезли награбленное на машине.

Неизвестные вечером загружали в автомобиль металлические изделия: трубы и каркасы. На это обратил внимание местный житель. Он сообщил об этом полицейским. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

– Полицейские обнаружили по указанному адресу двух мужчин, которые загружали в легковой автомобиль различные металлические изделия – трубы, каркасы. Сначала незнакомцы сообщили стражам правопорядка, что делают это с разрешения владельцев, но в ходе дальнейшего выяснения обстоятельств признались в противоправном деянии, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Одному молодому человеку 26 лет, другому – 41. Они хотели сдать награбленное в пункт приема металлолома. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Местным жителям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.