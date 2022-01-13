В Орловской области никто не умер от коронавируса за последние сутки

Фото: сайт «стопкоронавирус.рф»

В Орловской области за последние 24 часа никто не умер от коронавируса. Заболели 147 человек, выздоровело 37. Такие данные опубликовал федеральный оперативный штаб.

Количество заболевших возрастает. За последние сутки диагноз подтвердился у 147 орловцев. Это показатель на 32 больше, чем накануне.

Выздоровело гораздо меньше пациентов, чем заболело. 37 местных жителей победили болезнь.

За последние сутки никто не умер. Общее количество жертв коронавируса в Орловской области – 1 568.