Проектирование проекта начнется в текущем году Фото: Архив "КП"

Строительство Западного обхода Орла запланировано на 2023-2024 год. Такую информацию озвучил Губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в Instagram.

– Мы в 2022 году начинаем проектирование дороги, как я и обещал, 2023-2024 уже стройка, – уточнил губернатор.

Андрей Клычков заверил, что все договоренности соблюдены и у проекта имеется поддержка со стороны премьер-министра страны Михаила Мишустина.

– Здесь я не думаю, что будут какие-то сбои, – сказал Клычков.