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Экономика13 января 2022 9:37

Строительство Западного обхода Орла запланировано на 2023-2024 год

Такую информацию озвучил Андрей Клычков во время прямого эфира в Instagram
Сергей Силаев
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Проектирование проекта начнется в текущем году

Проектирование проекта начнется в текущем году

Фото: Архив "КП"

Строительство Западного обхода Орла запланировано на 2023-2024 год. Такую информацию озвучил Губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в Instagram.

– Мы в 2022 году начинаем проектирование дороги, как я и обещал, 2023-2024 уже стройка, – уточнил губернатор.

Андрей Клычков заверил, что все договоренности соблюдены и у проекта имеется поддержка со стороны премьер-министра страны Михаила Мишустина.

– Здесь я не думаю, что будут какие-то сбои, – сказал Клычков.