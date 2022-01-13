Новый резидент ОЭЗ «Орел» получил разрешение на строительство завода

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Речь идет о компании «Три Точки Мануфактуринг», которая в канун нового года, 30 декабря, получила разрешение на строительство завода по производству телематического оборудования и уже приступила к строительству фундамента по технологиям, которые позволяют производить такие работы зимой.

Напомним, что это будет предприятие на территории ОЭЗ производственной мощностью 400 тыс. единиц в год.

В декабре на инвестпослании губернатора Орловской области Андрея Клычкова на 2022 год генеральный директор компании «Три точки Мануфактуринг» Кирилл Савич отмечал, что при содействии Корпорации развития Орловской области за рекордные четыре месяца их компания прошла путь от идеи реализации инвестпроекта до готовности приступить к строительству завода.

Он также поделился: «Шесть лет назад наша компания начала разработку и производство различных устройств, связанных с телематикой. За это время мы смогли стать надежным поставщиком телематического оборудования для крупных автопроизводителей, реализовать сервисы на их базе. Исторически расположили свое производство в Орловской области. Теперь планируем увеличить масштабы нашего производства, построив завод на территории ОЭЗ «Орел». Хотели бы выразить благодарность Корпорации развития Орловской области за активное сотрудничество и профессионализм».

Как уточнил Антон Старосельский, заместитель губернатора и председатель совета директоров Корпорации развития Орловской области, общий объем инвестиций, которые вкладывают «Три Точки Мануфактуринг», «превысит 145 млн. рублей. Валовая выручка в период с 2022 по 2026 год планируется в сумме 4,6 млрд. рублей, а налоговые отчисления в федеральный и областной бюджет в сумме 333 млн. Также этот инвестор создаст в регионе 61 рабочее место.