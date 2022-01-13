Фото: пресс-служба администрации города Орла

Мэр Орла об уборке дорог: "Коммунальные службы не останавливаются ни на минуту. Юрий Парахин рассказал, как улицы Орла расчищают от снега.

Прошлой ночью на очистку городу от снега вышли 87 машин: 48 самосвалов, 17 погрузчиков, 15 комбинированных дорожных машин, 4 трактора и 3 грейдера. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Мэр проехал по городским улицам и побывал на площадке для снега. Он рассказал в своем Instagram, как проходит уборка:

– На снегосвалке очередь из самосвалов. Разгружаются и едут снова в работу. Движение здесь идёт без перерыва. Вчера вывезли 3,5 тысяч кубометров снега, сколько сегодня – узнаем на утро», – отметил градоначальник.

С утра мэр рассказал, что за прошедшую ночь было совершено 236 рейсов и вывезено 4 432,5 кубометров снега, а также израсходовано 449,3 тонны пескосоляной смеси. Помимо водителей техники, используется ручной труд 56 человек.