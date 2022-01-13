Фото: Сергей Силаев

В Орловской области арендатор заплатит 225 тысяч рублей за сорняки. Управление Россельхознадзора провело внеплановую проверку.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям установили, что на территории Становского сельского поселения территория заросла сорняками. Площадь участка – 11, 29 гектаров. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту в отношении правообладателя земельного участка проведена внеплановая проверка, по результатам которой Общество и ответственное должностное лицо 29 декабря 2021 года привлечены к административной ответственности, – объяснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Сумма штрафа – 225 тысяч рублей. Юридическому лицу направили соответствующее предписание, а генеральному директору – представление.