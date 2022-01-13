Мороз в Орловской области сменится оттепелью и сильным ветром Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области круто изменится погода. Настоящий зимний мороз сменится плюсовой температурой и дождем.

Если еще в четверг, 13 января, на столбиках термометров -7 градусов, то уже в пятницу 14 января до +2. Об этом сообщает Росгидометцентр.

Судя по прогнозу синоптиков, вместе с оттепелью в регионе ожидается сильный ветер 13 м/с, а также осадки в виде дождя со снегом. Давление низкое, 722 мм рт.ст.

Впрочем оттепель не задержится надолго. Метеорологи прогнозируют, что уже в выходные мороз опустится до -3, а затем и до -7. Ожидается снег.