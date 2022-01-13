Фото: пресс-служба мэрии Орла

В общественном транспорте Орла уличили нарушителей масочного режима. В городе прошел очередной рейд, в котором выявляли нарушителей.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Орла, за день сотрудники администрации вместе с полицейскими проверили 37 автобусов. В основном орловцы не саботируют масочный режим, без средств защиты дыхания было четыре человека.

- Главное оправдание нарушителей эпидтребований — сделанная от коронавируса прививка и полная уверенность в своем иммунитете. Граждан, которые не думают об окружающих, сознательнее заставляет быть составленный протокол, - рассказали в мэрии.