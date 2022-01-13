За сутки в Орловском районе потушили два пожара

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Два пожара за минувшие сутки потушили в Орловском районе спасатели. Горела бытовка и хозяйственное строение.

Возгорание в вагончике случилось рано утром 12 января в деревне Жилина. Примерно в 5.40 пожарные выезжали на место происшествия, в котором, к счастью, никто не пострадал. Выяснилось, что причиной пожара стало короткое замыкание обогревателя.

Еще один пожар случился в деревне Грачевка. Сюда пожарные приезжали вечером, в восьмом часу.

- В результате пожара сгорела обрешетка кровли, выгорели внутренние помещения постройки. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплоемкой кирпичной печи, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.