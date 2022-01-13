У особой экономической зоны «Орел» появился свой сайт

Корпорация развития Орловской области запустила отдельный сайт особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» (ОЭЗ ППТ «Орел») - https://oezorel.ru/

Раздел об ОЭЗ также сохраняется на официальном сайте Корпорации: https://www.park57.ru/

«Отдельный сайт ОЭЗ «Орел» создан для удобства клиентов, действующих и потенциальных инвесторов ОЭЗ, так как дает возможность в оптимальном поисковом режиме получить нужную информацию. Она размещена в разделах: «Станьте резидентом», «Преимущества ОЭЗ», «Услуги для резидентов», «Как стать резидентом». На сайте есть информация всей инфраструктуре ОЭЗ, также можно ознакомиться с пакетом налоговых и таможенных льгот для инвесторов, перечнем всех необходимых разрешительных документов, услуг Корпорации и так далее»- поясняет генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин, комментируя запуск сайта ОЭЗ «Орел».

Отдельное внимание руководитель Корпорации обращает на то, что на сайте есть форма заявки на размещение инвестиционного проекта. Он уточняет, заявки оперативно принимают в работу специалисты Корпорации развития и сразу налаживают обратную связь с заявителями.

«Сейчас регионы очень конкурируют между собой за инвесторов, используя самые различные форматы для их привлечения. Новый сайт ОЭЗ также призван способствовать этому. Орловская область имеет большой инвестиционный потенциал, мы приглашаем предпринимателей в наш регион, где они получат возможность успешно развивать свой бизнес, в том числе, используя все преимущества преференциальных зон, пользуясь мерами государственной поддержки и широким спектром услуг нашей Корпорации», - призывает Николай Шин.