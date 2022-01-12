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Происшествия12 января 2022 17:06

Под Орлом водитель на "КИА" вылетел в кювет

Без травм не обошлось
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Мужчина пострадал в ДТП на дороге "Орел-Ефремов"

Мужчина пострадал в ДТП на дороге "Орел-Ефремов"

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом водитель на "КИА" вылетел в кювет. В ДТП не обошлось без травм.

Авария произошла 11 января на дороге "Орел - Ефремов". Молодой мужчина вел кроссовер марки "КИА" в сторону поселка Залегощь. На 63 километре машина перестала слушаться своего шофера. Иномарка слетела с проезжей части.

- Водитель допустил съезд транспортного средства в правый кювет с последующим его опрокидыванием. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.