Мужчина пострадал в ДТП на дороге "Орел-Ефремов" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом водитель на "КИА" вылетел в кювет. В ДТП не обошлось без травм.

Авария произошла 11 января на дороге "Орел - Ефремов". Молодой мужчина вел кроссовер марки "КИА" в сторону поселка Залегощь. На 63 километре машина перестала слушаться своего шофера. Иномарка слетела с проезжей части.

- Водитель допустил съезд транспортного средства в правый кювет с последующим его опрокидыванием. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.