Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Железнодорожный вокзал Орла снова продезинфицировали. Помещения вокзала в очередной раз обработали специальным средством.

В Орловской области Сотрудники МЧС дезинфицируют социально значимые объекты. В их число входит и железнодорожный вокзал. Он в очередной раз подвергся обработке. Это обеспечивает безопасность как для посетителей, так и для работников вокзала. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

– Дезинфекция проводилась силами сотрудников Специализированной пожарно-спасательной части регионального МЧС при помощи спецтехники и обеззараживающих средств. Обработка осуществлялась во всех помещениях здания вокзала, включая зал ожидания, тактильные поверхности, переходные тоннели. Для обработки применялись высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных, – пояснили в пресс-службе ведомства.