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Звезды12 января 2022 13:20

В Орле 14 января откроется фотовыставка Ольги Швецовой

Мероприятие состоится в мемориальной мастерской при Орловском краеведческом музее
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба Орловского краеведческого музея

Фото: пресс-служба Орловского краеведческого музея

В Орле 14 января откроется фотовыставка Ольги Швецовой. Мероприятие состоится в мемориальной мастерской Г.В. Дышленко при Орловском краеведческом музее.

Член Белгородского фотоклуба и Орловского фотографического общества Ольга Швецова проведет фотовыставку. Об этом рассказали в пресс-службе Орловского краеведческого музея.

В 2021 году Ольга приняла участие в фотофестивале, который прошел в Болхове. В результате Орловский союз журналистов вручил диплом, а Орловская и Болховская Митрополия – грамоты. После чего фотограф посетила Орел, и эти работы легли в основу фотовыставки.

Открытие выставки пройдет 14 января в 10.00 в мемориальной мастерской Г.В. Дышленко на улице 9 Ноября, дом 9.