Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области пенсионер нашел ружье и сдал его Росгвардии. Оружие было спрятано под полом дома.

74-летний местный житель проводил ремонт в доме у своего деда и обнаружил спрятанное ружье под полом. Он обратился с заявлением о добровольной сдаче оружия в Росгвардию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– В настоящее время оружие направлено в региональное УМВД для проведения проверок, после которых будет принято решение о выплате денежного вознаграждения, – уточнил начальник отделения территориального органа Росгвардии, майор полиции Владимир Кузин.

Правоохранители осмотрели находку. Охотничье гладкоствольное одноствольное ружье имеет 16-ый калибр. В прошедшем году орловцы сдали 45 единиц незарегистрированного оружия и 176 патронов.