Общественники назвали опасной для пешеходов дорогу-дублер Комсомольской в Орле

Фото: ОНФ в Орловской области

Дорогу-дублер улицы Комсомольской в Орле опасной для пешеходов назвали активисты ОНФ. Общественники обратились в мэрию с просьбой оборудовать здесь, возле лицея №28, переход.

Речь идет об участке дороги в районе остановки "Магазин Уют". Ближайший переход находится в 500 метрах от указанного отрезка, между тем, здесь пролегает дорога в лицей и детский сад. И в это же время дублер Комсомольской все больше заполняется автомобилями, а в час пик и вовсе превращается в оживленную дорогу.

- Ученики и их родители вынуждены переходить дорогу в неположенных местах. Мы обратились к администрации города Орла с предложением оборудовать на данном участке пешеходный переход и искусственные неровности, установить соответствующие знаки и пешеходные ограждения, - рассказали в штабе ОНФ Орловской области.