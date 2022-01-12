В Орле 13 января откроется выставка иконописцев

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской Митрополии

В Орле 13 января пройдет выставка иконописцев. Мероприятие можно посетить до конца января в областном выставочном центре.

Иконописец Аркадий Полевой и реставратор Татьяна Самарина проведут совместную выставку. На ней будут представлены новые и старинные отреставрированные иконы. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской Митрополии.

– Посетители смогут увидеть как иконы традиционной подражательной иконографии, так и оригинальные произведения, отличающиеся стилем, свойственным только Аркадию Полевому. Работы прекрасно дополняют бисерные оклады, выполненные художником Татьяной Самариной. Иконы с такими окладами являются настоящим украшением храмов, – рассказали в Орловской Митрополии.

Для художников это не первая выставка. Иконы, написанные и отреставрированные ими, находятся как в храмах Орловщины, так и в иных городах России и других стран.

Выставка «От земного – к небесному» пройдет в областном выставочном центре и продлится до конца января. Время работы: ежедневно с 10.00 до 18.00. Возрастная категория: 6+.