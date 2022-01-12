Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловскую область пришел штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

В России продолжает распространяться штамм «омикрон». Он обнаружен в 13 регионах страны. Среди них есть и Орловская область. Об этом сообщила «Лента.ру».

Помимо Орловской области, подтвержденные случаи есть в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Пермском крае, Ленинградской, Мурманской, Оренбургской, Рязанской и Нижегородской областях, а также в республиках Ингушетия и Башкортостан.