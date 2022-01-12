Мошенник из "службы безопасности банка" похитил у орловчанки 328 тысяч рублей

Орловчанка отдала больше 300 тысяч рублей телефонным мошенникам Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жительница Орла отдала мошенникам, представившимся сотрудниками "службы безопасности банка", 328 тысяч рублей. Горожанка попалась на удочку аферистов, хотя и знала о подобных случаях обмана.

Как рассказали в региональном УМВД, аферисты действовали по уже отточенной схеме. Орловчанке телефонный собеседник рассказал, что на нее пытаются повесить кредит, что ее деньги в опасности. Она поверила и последовала инструкциям звонившего незнакомца, думая, что общается с сотрудником банка. В итоге женщина собственноручно перевела мошенникам сначала 89 тысяч рублей - свои сбережения, а потом еще и взяла кредит на 250 тысяч и тоже отдала преступникам. Лишь позже она осознала, что стала жертвой обмана на 300 тысяч.

- Примечательно, что потерпевшая знала о подобных случаях. Женщина видела сюжеты на телеканалах о дистанционных мошеннических схемах, была ознакомлена с профилактическими листовками и никак не ожидала, что с ней может произойти такая неприятность. Звонившие были очень убедительны, сообщали много информации, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские в очередной раз просят орловцев не верить никаким телефонным незнакомцам, кем бы они не представлялись.