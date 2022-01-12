На ремонт Красного моста в Орле направят больше 1,6 миллиарда рублей

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На реконструкцию Красного моста в Орле направят больше 1 миллиарда 600 миллионов рублей за два года. Об этом сообщили в региональном Правительстве.

В 2022 году на продолжение ремонта пойдет более 332 миллионов рублей, а в 2023 году сумма, превышающая 1 млд 300 млн рублей. Соответствующее распоряжение о распределении федеральных денег, выделенных Орловщине в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", подписал губернатор Андрей Клычков.

Красный мост был закрыт на масштабную реконструкцию почти год назад, 1 февраля 2021 года. Подрядной фирмой, выигравшей торги на ремонт, стал белгородский "Ремспецмост", который завершал ранее ремонт моста Дружбы. И уже через короткое время всплыл тот факт, что фирма подделала документы для участия в аукционе. А затем при ремонте пропала многомиллионная сумма денег. На директора и владельца фирмы завели уголовные дела, первого задержали, второй пустился в бега. Городу удалось вернуть аванс, на работа на Красном мосту встала, главная городская переправа остается закрытой, нового подрядчика пока что не искали.

"КП" следит за развитием ситуации.