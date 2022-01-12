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Общество12 января 2022 8:56

В Орле за прошедшую ночь убрали 3,7 тысяч кубометров снега

Город очищали 86 единиц техники
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба администрации города Орла

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле за прошедшую ночь убрали 3,7 тысяч кубометров снега. Город очищали 86 единиц техники.

За ночь было убрано 3 769,7 кубометров снега и израсходовано 360 тонн пескосоляной смеси. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

– В день на улицы Орла по предварительным данным вышли 17 единиц техники, в том числе пять малогабаритных тракторов для очистки тротуаров, четыре комбинированные дорожные машины, четыре самосвала, три трактора с пескоразбрасывателем, фронтальный погрузчик. В ручном труде задействованы 55 человек, – пояснили в пресс-службе.