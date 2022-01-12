Мороз до -18 ударит в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле ударит мороз до -18 градусов. Грядущая ночь, с 12 на 13 января, выдастся холодной.

Как сообщает Росгидрометцентр, в течение сегодняшнего дня температура будет опускаться и в ночное время достигнет -18. При этом ожидается небольшой снег. Ветер северный 6-7 м/с, давление на уровне 747 мм рт.ст.

В четверг днем, 13 января, ожидается до -11 мороза, выглянет солнце, без осадков. Ветер сменится на западный, скорость 4 м/с. К вечеру температура начнется повышаться и к 14 января перешагнет плюсовую отметку: в пятницу столбики термометров покажут до +2 градусов, пойдет дождь.