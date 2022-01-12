Как обеспечивают препаратами орловцев с диабетом проверит следственный комитет

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Как обеспечивают медикаментами жителей Орловской области с сахарным диабетом проверит следком. Ведомств установит, вовремя ли взрослые и дети с этим диагнозом получали положенные им препараты.

- По сообщению одного из региональных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по фактам нарушения прав жителей Орловской области, связанных с несвоевременным обеспечением медицинскими препаратами, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Согласно данным СМИ, несколько месяцев орловцы с диабетом не получали тест-полоски и расходники к инсулиновым помпам. Ситуация затянулась на период с сентября 2021 по январь 2022. Следователи установят, почему людей поставили в подобное положение, даст оценку действиям и бездействию чиновников, ответственных за обеспечение орловцев лекарствами.

Вероятно, проверка приведет к уголовному разбирательству.