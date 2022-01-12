Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Под Орлом пожарные вытащили из сугроба машину скорой помощи. Медики возвращались с вызова. но застряли в снегу.

Автомобиль скорой помощи застрял в сугробе и не мог выбраться. На помощь пришли пожарные Кромского района. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

– В 21.53 сотрудники 25-й пожарно-спасательной части выезжали на 401 километр автодороги М-2 «Крым» в Кромском районе, где требовалась помощь в буксировке автомобиля Скорой помощи, который возвращался с вызова и застрял в снегу на обочине дороги, – уточнили в ведомстве.

Спасателям удалось помочь медицинским работникам, машину скорой вытащили из сугроба, и они продолжили свой путь.