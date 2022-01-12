Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орле у женщины украли деньги с банковской карты. Она потеряла платежное средство и более 4 тысяч рублей.

Орловчанка потеряла пластиковую карту, на которой были средства. После ее пропажи она начала получать сообщения о списании денег и обратилась в банк и заблокировала платежное средство. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

– В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили гражданина 1998 г.р., подозреваемого данном в противоправном деянии. Мужчина нашел платежное средство на улице и, пользуясь сервисом бесконтактных платежей, совершил ряд покупок на общую сумму порядка 4 тысяч 400 рублей, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Местный житель получил подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.