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Общество11 января 2022 13:14

В Орловской области пенсионеры могут получить продукты на дом из-за погоды

Социальные учреждения региона окажут помощь
Сергей Силаев
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В Орловской области пенсионеры могут получить продукты на дом из-за погоды. Социальные учреждения региона окажут помощь.

Об этом сообщает областное правительство. Помимо продуктов питания пожилые люди могут получить на дом предметы первой необходимости

– Учреждения социального обслуживания, подведомственные Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, готовы оказать содействие одиноким пожилым гражданам и инвалидам по месту их проживания в решении вопросов, связанных с приобретением продуктов питания и предметов первой необходимости, – уточнили в правительстве Орловской области.

Обратиться за помощью можно на сайте Департамента социальной защиты, в разделе «Подведомственные организации».