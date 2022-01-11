В Орловской области пенсионеры могут получить продукты на дом из-за погоды. Социальные учреждения региона окажут помощь.

Об этом сообщает областное правительство. Помимо продуктов питания пожилые люди могут получить на дом предметы первой необходимости

– Учреждения социального обслуживания, подведомственные Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, готовы оказать содействие одиноким пожилым гражданам и инвалидам по месту их проживания в решении вопросов, связанных с приобретением продуктов питания и предметов первой необходимости, – уточнили в правительстве Орловской области.

Обратиться за помощью можно на сайте Департамента социальной защиты, в разделе «Подведомственные организации».