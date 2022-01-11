В Орле крупнейшая строящаяся школа города обрела второй этаж

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле крупнейшая строящаяся школа города на улице Зеленина обрела второй этаж. Она рассчитана на 1 125 мест.

Возведение школы ведется в рамках национального проекта «Образование». Работа не прекращалась на новогодние праздники. Завершены работы на техническом и первом этаже, строители поднялись на второй.

На объекте работают 80 человек и используется 8 единиц техники. Для увеличения темпов строительства доставлен второй башенный кран. Помимо этого, продолжают поступать необходимые стройматериалы.

Здание будет состоять из двух корпусов – для младших и старших школьников. В каждом будет спортивный зал. Столовая рассчитана на 600 мест, также в школе будет актовый зал. Общая площадь школы – 27 тысяч квадратных метров. Объект планируется сдать в ноябре текущего года, сообщает пресс-служба администрации города Орла.