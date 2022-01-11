Скончался бывший директор Орловского драмтеатра Владимир Остащенко

На 76 году жизни скончался Остащенко Владимир Федорович

Ушел из жизни бывший директор Орловского государственного драматического театра им. Тургенева Владимир Остащенко. Заслуженного работника культуры не стало 10 января, он скончался на 76-м году.

О кончине сообщили в ОГАТ им. Тургенева. Драматический театр Владимир Остащенко возглавлял много лет, еще с 90-х. До этого, с 1985 по 1992 год Владимир Федорович был директором Театра юного зрителя (ныне театр "Свободное пространство").

- Владимир Федорович входил в десятку лучших театральных директоров России, он знал себе цену, но работал, как говорят, с полной отдачей. Его трудами в 1996 году театру им. Тургенева присвоено звание «академический», в 1997 году театр стал лауреатом в номинации «Театр года» по итогам конкурса «Окно в Россию» в Москве. За период его работы директором театр объехал с гастролями десятки городов России и зарубежья, - гласит сообщение в официальной группе ОГАТ им. Тургенева.

Редакция "Комсомольской правды в Орле" выражает соболезнования родным и близким усопшего.